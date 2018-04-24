ماندي يخطف الأضواء مجددا، يختار رجل اللقاء ويقود بيتيس لفرملة أتليتيكو مدريد

حقق نادي ريال بيتيس الإسباني نتيجة كبيرة أخرى بعد أن تمكن من فرض التعادل السلبي على صاحب الترتيب الثاني في الليغا أتليتيكو مدريد، رفقاء المتألق رياض بودبوز قدموا مستوى كبير جدا وأضافوا نقطة لرصيدهم رفعته بشكل عام للنقطة الـ56 في المركز الخامس دائما، ماندي وبودبوز يكونان قد اقتربا من تأمين مركز في مجموعات الدوري الأوروبي الموسم المقبل ولو أنه نظريا مؤمن منذ فترة، من جانب بيتيس شارك الثنائي الجزائري أساسيا ولعب بودبوز 65 دقيقة فيما شارك ماندي في تسعين دقيقة جديدة .

ماندي تألق كالعادة وكان نقطة الضوء المشعة في الفريق

مستوى الثنائي الجزائري كان مميزا كما جرت عليه العادة في اللقاءات الأخيرة، بودبوز اجتهد كثيرا وحاول مرارا خلق الفارق، لكنه لم يتمكن من ذلك نظرا لقوة الفريق الخصم أما ماندي فبصم مرة أخرى على مستوى باهر أكد به علو كعبه، ماندي وبقية رفقائه في قلب الدفاع وقفوا الند للندة أمام نجوم أتليتيكو وأبانوا للإسبان والعالم كله أنهم من أقوى الدفاعات في الفترة الأخيرة ليس فقط داخليا بل في كل أوربا، ماندي قاد فريقه لتحقيق الكليين شيت ( لقاء من دون تلقي أهداف ) السابع على التوالي وهو رقم غير طبيعي بالمرة.

اختير رجلا للقاء سهرة الأحد

في وقت لاحق من يوم أمس أفرج موقع “هو سكورد” المختص عن تقييمه العام للقاء بيتيس وأتليتيكو، ماندي وكالعادة نال تقييما جد مميز لكن وعلى غير العادة اختير رجل اللقاء، حيث منحه الموقع السابق تقييما وقدره 8.1 وهو أعلى تقيمي بين اللاعبين الـ28 الذين شاركوا، ويأتي هذا كتكريم لعيسى على المستوى الباهر الذي قدمه وكمكافأة له على كل المستويات الرائعة التي قدمها في اللقاء الماضية من دون الحصول على هذا اللقب، وتبدو مستويات ماندي ممهد بقة ربما لانتقاه لنادي كبير خاصة أنه متابع من عديد الأسماء الأوروبية التي يقال أنها ترغب في ضمه.

مرتبط