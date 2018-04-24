هاينكس: رونالدو؟ لدينا ليفاندوفسكي… ولم نحدد موقف توليسو وألابا

يستعد نادي بايرن ميونيخ الألماني من أجل مواجهته القوية أمام نظيره نادي ريال مدريد الإسباني غداً الأربعاء على ملعب أليانز أرينا في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتحدَّث يوب هاينكس المدير الفني للفريق البافاري في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عن كثير من الأشياء الخاصة بفريقه والخاصة أيضاً بالنادي الملكي وبالتحديد مدربه زين الدين زيدان ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وافتتح هاينكس تصريحاته في المؤتمر متحدثاً عن الجدل التحكيمي الدائر مؤخراً، حيث قال ” لم أقم بأي تصرف غير لائق تجاه الطاقم التحكيمي بأي مباراة خلال كامل مسيرتي كمدرب، لذلك نحن نثق جداً في الطاقم المُعيّن لمباراة الغد. عادة في نصف النهائي يتم تعيين أفضل الحكام، أثق جداً في كويبرز فأنا أعرفه جيداً وأنا هاديء بهذا الشأن “.

ثم انتقل المدرب الألماني للحديث عن المباراة قائلاً ” لا يوجد فريق مُفضل للفوز في مباراة الغد، لكنني أمتلك شعوراً جيداً وسيكون من الممتع بالنسبة للمشجعين مشاهدة مباراة مفتوحة بين الفريقين “.

وعن زين الدين زيدان مدرب الميرينغي، قال هاينكس ” كنت معجباً للغاية بزيدان كلاعب، وبعدما أصبح الآن مدرباً أحب هدوأه الكبير على مقاعد البدلاء. هذا يوضح لي أنه لا يعمل من أجل جذب انتباه الجمهور أو الكاميرات، إنه مثال يُحتذى به “.

أمَّا عن مشوار رونالدو نجم ريال مدريد الحافل هذا الموسم، قال مدرب البافاري ” مشوار رونالدو شيء فريد من نوعه. غداً الفريق الفائز سيكون الفريق الأكثر انسجاماً وترابطاً بين خطوطه، نحن لدينا أيضاً روبرت ليفاندوفسكي وهو لاعب سجل 39 هدفاً في الموسم، لذا هناك من سيتساءل عن كيفية إيقاف ليفا “.

بينما قال هاينكس عن انتصاره مع الريال بدوري الأبطال 1998 ” لا أنظر إلى الوراء على الإطلاق، لم أنظر أبداً في مباريات 1998 ولا حتى مباريات 2013، لم أفعل ذلك أبداً رغم وجود العديد من الذكريات الرائعة من عام 98 في أمستردام ضد جوفنتوس “.

وانتقل هاينكس للحديث عن إصابات ثنائي الفريق كورينتين توليسو وديفيد ألابا، حيث قال ” بالنسبة لتوليسو وألابا، سنقرر غداً إذا ما كانا سيلعبان أم لا “.

فيما قال المدرب المخضرم أيضاً عن خاميس رودريغيز نجم الفريق المعار من ريال مدريد ” عندما وصلت إلى الفريق في أكتوبر الماضي كان الاكتئاب يسيطر عليه ولم يكن في قمة لياقته البدنية. تحدثت معه وبعدها أصبح أكثر تطوراً وثقة بالنفس وأصبح لاعباً مميزاً ولديه رؤية كبيرة “.

وعن جيروم بواتينغ مدافع الفريق، قال هاينكس “كانت لديه مشاكل مع الإصابات عند وصولي أيضاً، لكن بفضل الدكتور هولغر برويتش وفريق التأهيل نجح في استعادة لياقته البدنية وأصبح لاعباً مهماً للفريق “.

بينما تحدث المدرب صاحب الـ72 عاماً عن أرتورو فيدال لاعب وسط الفريق مختتماً تصريحاته، حيث قال ” إصابته أمر مؤسف، إنه لاعب من الطراز الرفيع، لكن الفريق سيقاتل من أجله وربما سيستمتع برفع الكأس في الهواء “.