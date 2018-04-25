أتلتيك بيلباو يدرس ضم لاعب سان جيرمان

يفكر نادي أتلتيك بيلباو الإسباني، في التعاقد مع صفقة من باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل دعم صفوفه.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إن أتلتيك بيلباو اتصل بنادي باريس سان جيرمان، لمعرفة ثمن يوري بيرشيش، لاعب الفريق الفرنسي.

وأضافت الصحيفة أن باريس سان جيرمان طلب 30 مليون يورو من أجل التخلي عن بيرشيش، لكن النادي الاسباني سيحاول تقليل هذا المبلغ.

ويفكر بيرشيش في الرحيل عن الفريق الفرنسي بسبب قلة المشاركات، إذ أنه لم يشارك سوى في 28 مباراة بجميع المسابقات مع سان جيرمان هذا الموسم.

يشار إلى أن بيرشيش انتقل لصفوف سان جيرمان في الصيف الماضي مقابل 13 مليون يورو، قادمًا من ريال سوسييداد.