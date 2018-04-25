الرئيسية / آخر الأخبار / أتلتيك بيلباو يدرس ضم لاعب سان جيرمان

أتلتيك بيلباو يدرس ضم لاعب سان جيرمان

25 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, الدوري الفرنسي, ملاعب العالم 62 زيارة

يفكر نادي أتلتيك بيلباو الإسباني، في التعاقد مع صفقة من باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل دعم صفوفه.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إن أتلتيك بيلباو اتصل بنادي باريس سان جيرمان، لمعرفة ثمن يوري بيرشيش، لاعب الفريق الفرنسي.

وأضافت الصحيفة أن باريس سان جيرمان طلب 30 مليون يورو من أجل التخلي عن بيرشيش، لكن النادي الاسباني سيحاول تقليل هذا المبلغ.

ويفكر بيرشيش في الرحيل عن الفريق الفرنسي بسبب قلة المشاركات، إذ أنه لم يشارك سوى في 28 مباراة بجميع المسابقات مع سان جيرمان هذا الموسم.

يشار إلى أن بيرشيش انتقل لصفوف سان جيرمان في الصيف الماضي مقابل 13 مليون يورو، قادمًا من ريال سوسييداد.

شاهد أيضاً

أنشيلوتي يسعى للعمل مجددا مع بيرلو

طالب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بتواجد كل نجله، والنجم المعتزل أندريا بيرلو، في الجهاز الفني للمنتخب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2018, All Rights Reserved