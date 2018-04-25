أنشيلوتي يسعى للعمل مجددا مع بيرلو

طالب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بتواجد كل نجله، والنجم المعتزل أندريا بيرلو، في الجهاز الفني للمنتخب الإيطالي، في حالة توليه مسؤولية تدريب الأزروي.

وأفادت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت بأن المدرب اجتمع مع ممثلي الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في العاصمة الإيطالية روما، وأنه سوف يعطيهم جوابه النهائي حول العرض الذي قدموه له، في نهاية هذا الشهر.

وأشارت التقارير الأخيرة إلى أن أنشيلوتي وضع بعض الشروط في حالة توليه المسؤولية، ومنها وجود ابنه دافيدي في طاقمه الفني، إضافة لبيرلو بطل كأس العالم السابق الذي تدرب تحت إمرته في ميلان.