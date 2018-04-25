أولريتش يرفض التمرد بعد عودة نوير

فتحت عودة الحارس مانويل نوير لتدريبات فريقه بايرن ميونخ، النقاش حول استعادته لمكانه الأساسي في حماية عرين الفريق البافاري، في ظل تألق بديله سفين أولريتش.

يقدم أولريتش مستوى رائعًا منذ أسابيع، إلى درجة أن بعض المراقبين الرياضيين في ألمانيا، يرشحونه ليكون أحد حراس مرمى المنتخب الألماني الذين سيختارهم مدرب المانشافت يواخيم لوف للمشاركة في مونديال روسيا الصيف المقبل.

لكن، ومع عودة الحارس الرسمي للفريق البافاري مانويل نوير إلى مداعبة الكرة بعض شهور طويلة من الغياب بسبب الإصابة، قد يضطر حارس مرمى فريق شتوتغارت السابق للعودة إلى دكة البدلاء، لكن هذا الأمر لا يزعج أولريتش، حسبما صرح به لمجلة “سبورت بيلد” الألمانية.

وقال أولريتش في مقابلته مع المجلة الألمانية: “المدرب لديه ما يكفي من الخبرة لاتخاذ القرار الصائب”.

وتابع: “صحيح أنني بذلت مجهودا كبيرا في مسابقة كأس ألمانيا وأطمح لألعب المباراة النهائية، لكنني لن أتمرد إذا لم يتحقق لي ذلك”.

وفي سؤال حول حظوظه للمشاركة في بطولة كأس العالم 2018، أجاب أولريتش ضاحكًا بأنه لم يحجز عطلته الصيفية بعد.

لكنه عاد، وأكد أن سبب ذلك يعود بالأساس إلى عدم توصله ببرنامج استعداد نادي بايرن ميونخ للموسم المقبل، مشيرًا إلى أنه إذا ما تلقى دعوة من مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف، فإنه سيلبيها دون شك.