إنتر ميلان يريد تغيير اتفاقه مع برشلونة

يريد نادي إنتر ميلان الإيطالي التعاقد بشكل دائم مع لاعب الوسط البرازيلي رافينيا ألكانتارا المعار من صفوف برشلونة الإسباني، ولكن مع تقليل قيمة الصفقة.

ورحل رافينيا (25 عامًا) عن صفوف برشلونة، في ظل ابتعاده عن المشاركة في المباريات، متجهًا إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة، ونجح في حجز مكان أساسي داخل تشكيل الأفاعي.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “إنتر يرى أن القيمة المتفق عليها مع برشلونة لضم اللاعب بشكل نهائي والتي تبلغ 35 مليون يورو و5 ملايين كمتغيرات، كبيرة للغاية، وتسعى إدارة النادي الإيطالي لتقليلها خلال الأيام المقبلة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن إنتر يستند للعديد من الحجج للوصول إلى سعر مناسب لضم البرازيلي، منها رغبة اللاعب نفسه في الاستمرار مع النيراتزوري وعدم العودة لبرشلونة من جديد