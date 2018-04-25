استقبال ملكي لبلومي في المغرب

بعد تعيينه سفيرا لملف ترشح المغرب لمونديال 2026 عاد نجم كرة القدم الجزائرية لخضر بلومي أمسية الإثنين إلى وهران قادما من المغرب، و ذلك بعد استقباله من طرف وزير الشباب والرياضة المغربي السيد علامي رشيد ورئيس الجامعة الملكية المغربية لقجع، وذلك بعد قبول الدولة الجزائرية طلب المغرب فيما يخص تعيين بلومي كسفير لها في ملف ترشح المغرب لاحتضان مونديال 2026 ، نجم كرة القدم الجزائرية والذي كان برفقة رئيس جمعية الراديوز قادة شافي ، شكر الشعب المغربي على الاستقبال الكبير وتجاوب الإعلام المغربي بموافقة الدولة الجزائرية على رأسها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.

وزير الرياضة المغربي: ” سمعة بلومي الطيبة مهمة جدا للملف المغربي”

جاء على لسان معالي وزير الرياضة المغربي السيد علامي رشيد أن موافقة السلطات الجزائرية لطلب تواجد بلومي ضمن نجوم كرة القدم الإفريقية والعالمية في ملف المغرب بحد ذاته خطوة كبيرة في تقوية الملف نظرا للسمعة الطيبة التي يحظى بها اللاعب الجزائري، وصاحب أول كرة ذهبية سنة 1981 ،كما أضاف رئيس جمعية الراديوز شافي قادة الذي كان حاضرا طيلة أيام تواجده بالمغرب أن نجوم كرة القدم المغاربية على غرار التونسي طارق دياب والمغربيين نايبت وعزيز بودربالة فرحا جدا بتواجد ابن معسكر ضمن التعداد الثري إلى جانب تشكرات الرياضيين والشعب المغربي للمساعدة والدعم، الذي يحظى به ملف المغرب من طرف الأشقاء الجزائريين علما أن زيارة لخضر بلومي عرفت برنامجا ثريا من التنقلات على غرار حضوره حفل تكريم بعض الرياضيين القدماء المغاربة، وزيارته لأكاديمية الفتح الرباطي وتظاهرات رياضية جوارية.

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