براهيمي: “اللقب بين أيدينا وتبقت لنا ثلاثة نهائيات”

اعتبر الدولي الجزائري في صفوف نادي بورتو البرتغالي في تصريحات نقلتها أبولا البرتغالية عقب الفوز الكبير على فيتوريا سيتوبال أن التتويج بلقب البطولة غير بعيد وأنه بين يدي الفريق إن أراد التتويج بها في النهاية، معتبرا أن اللقاءات الثلاثة المتبقية بمناسبة نهائيات للفريق وقال: ” من البداية دخلنا بكل قوة في اللقاء وتسجيل ثلاثة أهداف في أول ربع ساعة سهل من مهمتنا وجعلنا نكمل المباراة دون عناء وبأريحية وتحقيق فوز كبير، الآن وجب علينا التركيز على اللقاء القادم لأنه لا تزال أمامنا ثلاثة لقاءات وكلها بمثابة نهائيات وإذا أردنا أن نكون أبطالا وجب الفوز بها كلها لأن اللقب بين أيدينا وإسعاد أنصارنا الذين دعمونا بقوة من البداية”.

وصل للهدف الثامن هذا الموسم

بالعودة إلى لقاء سيتوبال فقد عرف مشاركة الجزائري كالعادة في تشكيلة لمدرب كونسيساو مقدما مستوى كبير جد كالعادة توجها بتوقيع الهدف الثالث وبطريقة ورائعة وهو ما جعله يرفع رصيده للهدف الثامن هذا الموسم في انتظار رفع حصيلته خلال اللقاءات المتبقية بما أنه يقدم مستوى كبيرا جدا طيلة الموسم، للتذكير بورتو يحتل الصدارة برصيد 79 نقطة مبتعدا عن الغريم التقليدي بنفيكا بنقطتين فقط.

ب-ب

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