رئيس إيمبولي لا يخفي إمكانية رحيل بن ناصر

مع اقتراب نادي إيمبولي من ضمان مكانه في الدرجة الأولى الإيطالية الموسم المقبل والذي بات مسألة وقت فقط بدأت الصحافة الإيطالية تتكلم عن رحيل أهم نجوم الفريق، من بين هؤلاء نجم المنتخب الوطني إسماعيل بن ناصر، رئيس نادي إيمبولي أدلى يوم أمس بتصريحات للإعلام المحلي تكلم فيه عن مستقبل الجزائري والغريب أنه لم ينف البتة إمكانية رحيل اللاعب الجزائري ما يوحي فعلا أن الأيام الحالية هي الأخيرة له بألوان ناديه الحالي على أن ينتقل لنادي جديد الموسم المقبل .

فابريسيو كورسي: ” رحيل بن ناصر عائد له، هو من يقرر”

رئيس إيمبولي فابريسيو كورسو سؤل يوم أمس عن مستقبل بن ناصر وبعض من نجوم الفريق، حيث قال محاوره أنهم يحظون باهتمام كبير من عدة أندية وهنا كشف كورسو أنه لن يقف في وجه رحيل الدولي الجزائري حين قال:” رحيل بن ناصر أو بقائه ليس بيدي ولا بيد وكيل أعماله هو في يد اللاعب وحسب لأنه هو من يقرر، لكني أود أن أقول له شيئا قبل أن يقرر، كان من الشرف لك أنك لعبت في إيمبولي” .

“كان لديه عديد العروض ونحن منفتحون على السوق”

بعد ذلك تكلم فابريسيو كورسو عن العروض وهل وصلت إدارة ناديه بعضا منها كما طالبه محاوره الرد على التقارير الكثيرة التي ربطت بن ناصر وبعض نجوم الفريق بأسماء أندية أخرى، كورسو قال في هذا الخصوص:” صحيح وصلتنا بعض العروض في جانفي الماضي بشأن بن ناصر ومازلنا منفتحون على السوق” ولم يشر رئيس إيمبولي لأسماء هذه الأندية ولو أن الصحافة الإيطالية حصرتها في لازيو وأيضا فريقه السابق آرسنال .