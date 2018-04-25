سليماني بمستوى مقبول في أول ظهور له كأساسي

لم يوفق المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني ولاعب نادي نيوكاسل في أول ظهور له كأساسي مع ناديه خلال الموسم الحالي في البريمرليغ، فبعد المردود الجيد للاعب أمام آرسنال في الجولة الماضية قام المدرب بينيتيز بمنحه الفرصة كاملة في لقاء إيفرتون من أجل التأكيد على أحقيته في البقاء مع النادي الموسم القادم، غير أن إسلام لم يظهر الكثير في الدقائق 63 التي لعبها في انتظار استفاقته في اللقاءات المتبقية والتي ستكون فاصلة في مستقبل اللاعب بالبقاء أو العودة من جديد مع نهاية الموسم إلى ناديه ليستر سيتي بانتهاء مدة الإعارة.

مدرب نيوكاسل: ” سليماني عمل بجد والانسجام مع زملائه خانه”

لا يزال المدرب الإسباني لنادي نيوكاسل رافاييل بينيتيز يدافع بقوة عن لاعبه الجزائري إسلام سليماني ويبدو أن مصر على إبقائه مع الفريق الموسم القادم، فرغم أن لاعب الخضر لم يترك أي بصمة في المواجهة إلا أنه برأي المدرب اجتهد كثيرا وعمل بقوة، إلا أن نقص انسجامه مع بقية المهاجمين كان وراء ظهوره المتوسط وقال: ” سعيد لما قدمه سليماني أمام إيفرتون لأنه عمل بقوة ولكنه للأسف كان يفتقد للتنسيق مع بقية المهاجمين نظرا لنقص الانسجام، متأكد أنه مع بعض الوقت سيتمكن من إيجاد الريتم المناسب والانسجام الجيد مع بقية المهاجمين”.

تصريحات بينيتيز تؤكد رغبته في الاحتفاظ به

أجمعت العديد من الصحف الإنجليزية أن المدرب الإسباني لنيوكاسل يتجه لإبقاء الدولي الجزائري في صفوف الفريق بغض النظر عما سيقدمه في الجولات المتبقية، إدراكا منه أن إسلام قدم أوراق اعتماد بالشكل الجيد في لقاء آرسنال القوي وهو ما جعله يشيد كثيرا به وبالعمل الذي يقوم به في التدريبات، حيث لا ينوي بينيتيز إعادة سليماني إلى ليستر سيتي في نهاية الموسم لأنه أبان عن إمكانيات كبيرة ترشحه لتقديم الإضافة للنادي الموسم القادم، خاصة أن الفريق تمكن من تحقيق الأهم خلال الموسم الحالي، وهو تحقيق البقاء والهدف القادم هو البحث عن منافسة أوروبية تليق بسمعة النادي.

ب-بكوش

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