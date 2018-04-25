صراع إنجليزي على نجم نابولي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأربعاء، عن صراع بين عدة أندية إنجليزية، على مدافع نادي نابولي الإيطالي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية إن نادي تشيلسي الإنجليزي يقود السباق، أمام مانشستر يونايتد وليفربول، للظفر بخدمات الظهير الأيمن الألباني السيد هيساي.

ويملك اللاعب الألباني الشاب شرطًا جزائيًا في عقده مع نابولي بقيمة 43.72 مليون جنيه إسترليني، ويقال إن الأندية الإنجليزية الثلاث على استعداد لدفع هذا المبلغ.

وأفادت تقارير بأن تشيلسي هو الأقرب للحصول على هيساي، حيث التقى وكيل أعمال اللاعب بإداريي الفريق الإنجليزي في أكثر من مناسبة سابقة.

ويجيد هيساي اللعب في أكثر من مركز، ولعب 6 مباريات مع نابولي في مركز الظهير الأيسر، بعد تعرض اللاعب فوزي غلام للإصابة هذا الموسم.

ويبحث نادي تشيلسي أيضا عن ظهير أيمن، بعد تذبذب مستوى الإيطالي زاباكوستا منذ انضمامه للبلوز في الصيف الماضي.

وإذا انضم الألباني إلى يونايتد، من المرجح أن يقوم البرتغالي مورينيو باستخدامه في مركز الظهير الأيسر، في ظل وجود فالنسيا في مركز الظهير الأيمن.

بينما يعتبر ليفربول الأقل حاجة للاعب في ظل تواجد أرنولد وكلاين في مركز الظهير الأيمن، وروبرتسون ومورينو في الرواق الأيسر.