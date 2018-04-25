صراع مدريدي كتالوني على نجم وسط ريال بيتيس

على طريقة داني سيبايوس بدأ ناديا ريال مدريد وغريمة برشلونة الإسباني في مراقبة النجم الشاب فابيان رويز لاعب وسط نادي ريال بيتيس الإسباني من أجل ضمه للفريق بفترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويُعد رويز واحداً من أبرز المواهب الصاعدة بقوة في سماء الكرة الإسبانية حيث قدم اللاعب مستويات أكثر من رائعة خلال مجريات الموسم مما جذب أنظار الكبار من أجل ضمه الصيف المقبل.

وراقب الثنائي أداء اللاعب خلال مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد بملعب مترو بوليتانو واندا بالليغا وقدم اللاعب واحدة من أروع مبارياته هذا الموسم أمام الروخي بلانكوس مما أجبر الثنائي على مراقبته عن كثب لضمه.

ويُعد اللاعب مطمعاً لمعظم كبار أوروبا بخلاف ريال مدريد وبرشلونة أيضاً حيث أنه أحد الأعمدة الأساسية بفريق بيتيس وساهم بتألقه في إحتلال الفريق للمركز الخامس بجدول ترتيب البطولة ولم يغيب عن مباريات فريقه سوى للإصابة فقط كما أنه أحد الركائز بتشكيلة المنتخب الإسباني للشباب.

ومن جانبه يحاول نادي ريال بيتيس الإبقاء على اللاعب بعرض عقد أفضل له من الناجية الماضية كما انهم يفكرون في زيادة الشرط الجزائي بعقده ليصل الى 30 مليون يورو وهو المقابل الذي لن يشكل اي عائق أمام الكبار لضمه.

كما تحدث السيت كويكي سيستان مدرب نادي ريال بيتيس عن مستقبل اللاعب خلال مؤتمره الصحفي الأخير حيث قال: “نصحته بنفس الشيء الذي قلته لداني سيبايوس وهو البقاء بصفوف بيتيس.

وكان داني سيبايوس قد فضل الرحيل عن صفوف فريق بيتيس هذا الصيف وإنتقل لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني لكنه لم يحظى بفرصة حقيقية للمشاركة بالمباريات.