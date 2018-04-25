غوراديولا يريد حسم صفقة محرز قبل المونديال

يبدو أن الأحداث الأخيرة في البريمرليغ وخاصة بعد أن حسم مانشستر سيتي لقب الدوري، شرع في التحضير الموسم للقادم والعمل على تحقيق هدف آخر وهو التتويج برابطة أبطال أوروبا وهو ما جعل المدرب الإسباني للفريق بيبي غوارديولا يمر للسرعة القصوى من أجل حسم صفقات اللاعبين الذين وضعهم في أجندة الاستقدامات وفي مقدمته الدولي الجزائري رياض محرز لاعب ليستر، فبحسب الميترو الإنجليزية وعديد الصحف المحلية فإن غوراديولا يريد حسم صفقة لاعب الخضر قبل انطلاق مونديال روسيا منتصف جوان القادم.

السيتي جاهز لدفع 80 مليون أورو لليستر

بعد أن كان الجانب المالي سبب تعثر انتقال اللاعب إلى السيتي في الشتاء الماضي، لا تبدو إدارة حامل لقب البريمرليغ مستعدة هذه المرة للتفريط في اللاعب، فبحسب ذات التقارير الإعلامية فإن تم رصد 80 مليون أورو لقيمة الصفقة وهو مبلغ لا يمكن رفضه من الإدارة التايلاندية لليستر، التي أبدت ليونة هذه المرة في تسريح اللاعب الصيف القادم والاستفادة قدر المستطاع من صفقته وهي التي شرعت منذ مدة في البحث عن خليفته إدراكا منها أن رحيل محرز قد حان بعد أن قدم الكثير للنادي.

ليستر أكد استعداده لتسريح اللاعب

ما نقلته الميترو أمس جاء بعد أيام من تقارير تتحدث عن تحديد إدارة ليستر لمبلغ 90 مليون أورو للتخلي عن نجم الفريق الأول لأي ناد يريد التعاقد معه، وهو ما يعني أن الإدارة لا تمانع هذه المرة رحيل محرز وتبحث فقط عن العائدات المالية لصفقته وبتقديم السيتي لمبلغ 80 مليون أورو سيكون الأقرب لضمه، بما أن الطرفين غير متباعدين ومبلغ 10 ملايين لن يكون عائقا في إنجاح الصفقة.

دخول آرسنال والمان السباق وراء هذا القرار

قرار غوارديولا بضرورة التعاقد مع محرز قبل مونديال روسيا مرده تخوف التقني الإسباني من رحيل المدرب الفرنسي فينغر عن آرسنال وهو ما يعني أن خليفته سيعمل على التعاقد مع لاعبين كبار في البريمرليغ ومحرز ارتبط كثيرا بهذا النادي وكان قريب منه، إضافة إلى الحديث عن رغبة مدرب مانشستر يونايتد مورينيو الدخول على الخط وخطف اللاعب وكل هذه الأندية تملك الأموال لإغراء إدارة ليستر التي تبحث عمن يدفع أكثر.

محرز لقي الثناء والإشادة في مكة المكرمة

قام محرز بزيارة سريعة إلى السعودية وبالضبط إلى مكة المكرمة من أجل تأدية مناسك العمرة، واستغل الفرصة قصد زيارة مركز للمعاقين من أجل الوقوف إلى جانبهم في خطوة إنسانية وهنا قال محرز: ” سعيد لوجودي في المركز ومساعدة الأطفال لأننا بشر قبل أن نكون لاعبين، وقفت على مركز رائع وأتمنى الشفاء لكل المرضى”، كما استغلت وسائل الإعلام السعودية الفرصة لمعرفة رأيه حول مشاركة منتخب السعودية في المونديال وهنا قال رياض: ” التواجد في المونديال أمر جيد في حد ذاته، أتمنى لهم تقديم أداء جيد في مبارياتهم”.

ب-بكوش

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