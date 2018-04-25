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غياب تشامبرلين عن مونديال روسيا

25 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, رابطة أبطال أوروبا, كأس العالم, ملاعب العالم 73 زيارة

تلقى المنتخب الإنجليزي، ضربة موجعة، بعدما أعلن نادي ليفربول غياب نجمه أليكس تشامبرلين عن نهائيات كأس العالم في روسيا هذا الصيف، بسبب الإصابة التي تعرض لها مساء الثلاثاء أمام روما الإيطالي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما قاله الموقع الرسمي لنادي ليفربول، فإن تشامبرلين سوف يغيب عن ليفربول لنهاية الموسم، فضلا عن عدم لحاقه بكأس العالم بسبب الإصابة في أربطة الركبة.

وأضاف الموقع أن تشامبرلين خضع لفحوصات طبية صباح اليوم الأربعاء، من قبل الجهاز الطبي للنادي في ميلوود، ولم يتم وضع جدول زمني لعودته إلى الملاعب

وكان تشامبرلين تعرض لإصابة أمس نتيجة لتدخله مع ألكسندر كولاروف، لاعب روما في الدقيقة 17، لليضطر يورغن كلوب لاستبداله بالهولندي فاينالدوم.

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