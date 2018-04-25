غيلاس يحرج مدرب غوزتيبي وقد يزيح ديمبا با

كشفت تقارير تركية يوم أمس أن مدرب نادي غوزتيبي سبور تامر تونا في موقف محرج جدا، حيث سيكون مرغما على نزع لاعب الخضر نبيل غيلاس من التشكيلة التي ستلاقي نادي “كارابوك سبور” غدا الجمعة في الدوري، أمر كهذا إن حصل سيكون فيه الكثير من الإجحاف بحسب الإعلام التركي في حق الجزائري، غيلاس شارك بديلا للسنغالي ديما با الذي أصيب وابتعد للقاءين وفي اللقاءين قدم غيلاس مستوى كبيرا وسجل هدفين جلب بهما أربع نقاط لفريقه .

من الصعب جدا إشراكهما معا

موقع “سنال باسين” المقرب من غوزتيبي قال أن مدرب النادي يملك حلا ربما يرضي كامل الأطراف وهو إشراك غيلاس بجانب زميله السنغالي لكنه عاد وأكد أن هذا الخيار جد صعب حيث يلعب الرجلان في نفس المركز تقريبا، ويبقى مدرب غوزتيبي مطالبا بإيجاد حل ولربما يكون في صالح غيلاس، الذي قد يفجر المفاجأة ويشارك أساسيا ولما لا مكان السنغالي لأنه أكد أحقيته بمركز أساسي في اللقاءين الماضين الذين لعبهما رغم أن له تاريخ حافل مع الإخفاقات .

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