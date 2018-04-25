فينغر يؤكد: “الرحيل لم يكن قراري”

مدرب الغانرز يتحدث عن تفاصيل رحيله عن النادي…

يستعد نادي ارسنال الإنجليزي من أجل مواجهته أمام نظيره نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مساء غداً الخميس على ملعب الإمارات في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وخرج آرسين فينغر المدير الفني لنادي شمال لندن من أجل الحديث عن القرار الذي أعلنه مؤخراً بوضع حد لمسيرته مع النادي وذلك في نهاية الموسم الحالي الذي أصبح الأخير في مسيرته بالإمارات.

وافتتح فينغر تصريحاته عن نهاية مسيرة استمرت 22 عاماً مع النادي اللندني قائلاً ” التوقيت لم يكن حقاً قراري. بالنسبة للبقية، لقد تحدثت عن ذلك بالفعل “.

ثم أضاف المدرب الفرنسي في تصريحاته متحدثاً عن هجوم جماهير الغانرز عليه في الأشهر الأخيرة، حيث قال ” عندما يكون الناس غير سعداء، فإنهم ليسوا دائماً أغلبية. نحن نعيش في مجتمع عاطفي، حيث يُمكن للناس التعبير عن شعورهم “.

أمَّا عن خليفته المحتمل على مقاعد بدلاء ملعب الإمارات، فقال فينغر ” لدي رأي كبير بالنسبة له، لكنني لا أريد التأثير على وظيفة المدير الفني القادم “.

وعن إمكانية إنهاء مسيرته مع ارسنال بإضافة لقب أوروبا، فقال المدرب صاحب الـ68 عاماً ” إذا كان بإمكاني إضافة ذلك إلى ما قمت به، سأكون سعيداً جداً “.

فيما اختتم فينغر تصريحاته بالحديث عن مواجهة الأتليتي قائلاً ” يجب أن نُقدِّم أداءاً على أرض الملعب. نحن نواجه فريقاً قوياً جداً، أقوى خصم في هذه المسابقة. يجب أن نُركز على جودة أدائنا “.