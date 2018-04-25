ماندي ينال الإشادة أخيرا والجميع بدأ يتكلم عن مدافع كبير

كنا قد أشرنا في أعداد سابقة للأرقام المرعبة التي سجلها لاعب الخضر عيسى ماندي واقترابه من أن يكون واحدا من أحسن مدافعي الليغا هذا الموسم، صحيفة “إل ديسماركي” الإسبانية أشارت يوم أمس لما أشرنا إليه وهو اعتراف صريح بقوة عيسى الذي أجبر الجميع على الإشادة به، الصحيفة الأندلسية أشارت يوم أمس إلى أن ماندي قدم أداء كبيرا في صمت مطبق، ففي الوقت الذي كان فيه الجميع يركز على مدافعي الريال، البارصا واتليتيكو باغتهم ماندي من حيث لا يحتسبون وتقدم ليكون أحسنهم على الإطلاق، يذكر أن أرقام ماندي مع بيتيس لم يعد يمكن تجاهلها، حيث قاد الجزائري ناديه ريال بيتيس لتجنب الهزيمة للقاء السابع على التوالي منها ستة انتصارات كما قادهم ماندي لتجنب تلقي أهداف ( كلين شيت) للقاء السادس على التوالي .

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