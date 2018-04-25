مدرب روسيا يساند بايرن ميونخ في موقعة ريال مدريد

أكد ستانيسلاف تشيرتشيسوف، المدير الفني لمنتخب روسيا، اليوم الأربعاء، أنه سيؤازر بايرن ميونخ الألماني في مباراته أمام ريال مدريد الإسباني، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال بسبب إعجابه بيوب هاينكس، المدير الفني للفريق البافاري.

وقال تشيرتشيسوف “لا يمكنني توقع ما ستسفر عنه المباراة، ولكني سأشجع البايرن، عندما يسألونني أي كرة قدم أفضلها، أجيب التي قدمها الفريق البافاري عندما توج بثلاثة ألقاب مع هاينكس في موسم 2012-2013”.

وأقر مدرب الفريق المضيف للمونديال الصيف المقبل بأنه يحب “كرة القدم المباشرة والمتنوعة، وفي نفس الوقت، دون مبالغة في استنفاذ قوى اللاعبين”، وهو الأسلوب الذي يتبعه هاينكس.

وأشار “البايرن يمتلك الشخصية، بينما ريال مدريد التاريخ، إذا ما كانت الشخصية الألمانية تتمتع بالاستقرار، فعلى الإسبان أن يكونوا في الموعد في كل وقت، لم يكونوا كذلك أمام جوفنتوس، وكانوا على وشك توديع البطولة”.

واختتم عن روبن وريبيري لاعبي الفريق الألماني “اليوم سيظهران بشكل جيد”.

ويعد تشيرتشيسوف أحد أكبر المعجبين بالمدرسة الألمانية وهو صديق شخصي ليواخيم لوف، المدير الفني لمنتخب ألمانيا.

يذكر أن روسيا ستخوض المونديال ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات أوروغواي ومصر والسعودية، حيث ستستهل المشوار أمام “الأخضر” يوم 14 جوان المقبل، ثم ستواجه بعدها بخمسة أيام مصر، قبل أن تختتم مشوار الدور الأول أمام “السيليستي” يوم 25 من نفس الشهر.