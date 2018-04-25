مدير ميلان: لن أدافع عن منصبي

رد المدير الرياضي لميلان، ماسيمليانو ميرابيلي، اليوم الأربعاء، على شائعات إقالته، التي ترددت في الفترة الأخيرة.

وقال ميرابيلي، في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” الإيطالية: “لن أدافع عن منصبي، لن أفعل ذلك، إذا أراد شخص القدوم لأخذ هذا المنصب، فسوف أعطيه له، لا مشكلة.. الذين يعرفونني جيدًا، يعرفون أنني أعمل لأجل مصلحة النادي”.

وأردف: “عرفت منذ البداية أن لديّ الكثير من الأعداء، والذين سيخرجون فجاة، لكني أعرف كذلك أن أي عهد جديد في أي نادٍ، يحتاج لبعض الوقت، فنحن لدينا خطة واضحة، وأردنا أن نبني فريقًا للمستقبل”.

وواصل: “لدينا في الفريق العديد من اللاعبين الشبان، وكذلك مدرب شاب جيد، ومعهم يمكننا بناء شيء مهم.. نفتخر جميعًا بتواجد غاتوزو”.

وكان ميلان قد أخفق، في احتلال مركز مؤهل لدوري الأبطال، هذا الموسم، رغم إنفاقه الكبير في سوق الانتقالات الصيفية الماضي، ليصبح مستقبل ميرابيلي على المحك.