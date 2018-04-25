وزير الشباب والرياضة: ” الجمعية العامة للفاف كانت عرسا ديمقراطيا”

أكد وزير الشباب والرياضة محمد حطاب خلال حضوره افتتاح لقاء البلدان العربية حول استخدام الرقمنة في محاربة العنف وسط الشباب أمس في تصريحات إعلامية أن الجمعية العامة العادية للفاف التي جرت في سيدي موسى أول أمس الإثنين كانت بمثابة عرس ديمقراطي حقيقي للكرة الجزائرية وقال حطاب: ” أظن أنه حان الوقت لوضع الخلافات جانبا والتفكير في مصلحة الكرة الجزائرية وتطوريها، والجمعية العامة للفاف كانت بمثابة عرس كروي”.

” يجب وضع مصلحة الجزائر كمبدأ لنتناقش بشكل جيد”

كما تحدث المسؤول الأول عن قطاع الشباب والرياضة عن الجمعية العامة للفاف التي عرفت المصادقة على التقرير الأدبي والمالي للرئيس خير الدين زطشي بالإجماع، معتبرا أنه وجب على الجميع وضع مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار من أجل النقاش الإيجابي والتماسك في المستقبل وقال: ” كل الفاعلين في الرياضة الجزائرية كانوا حاضرين في الجمعية العامة وأتمنى أن تكون بمثابة الانطلاقة الحقيقية للكرة الجزائرية، لأنه لو نضع مصلحة الجزائر كمبدأ أساسي سنتمكن من فتح باب النقاش بشكل إيجابي ونتمنى كوصاية تماسك الجميع والتواصل في المستقبل”.

ب-بكوش