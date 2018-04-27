أخبار إيجابية لهاينكس قبل موقعة الإياب أمام ريال مدريد

ألابا جاهز لمواجهة الإياب

تلقى البايرن خسارة على أرضه أمام ريال مدريد الأربعاء الماضي في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا في إطار مواجهة ذهاب نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، حيث عانى البايرن كثيرًا من سوء الحظ قبل أن يسقط في فخ هزيمة الذهاب التي عقدت عليه الأمور كثيرًا في الإياب.

وتلقى بايرن ميونيخ العديد من الأخبار السلبية خلال الفترة الأخيرة بإصابة العديد من نجومه كأرتورور فيدال و دافيد ألابا وآريين روبين وجيروم بواتينغ، ولكنه تلقى أخيرًا أخبار إيجابية قبل مواجهة ريال مدريد في الإياب بعودة ظهيره النمساوي ألابا إلى التدريبات الجماعية وإعلان جاهزيته لمواجهة الإياب في سانتياغو بيرنابيو.



وكان الجهاز الطبي لنادي بايرن ميونيخ قد أعلن أن دافيد ألابا أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات اليوم الجمعة في بيان رسمي، مما يعني أنه بإمكانه البدء أساسيًا في مباراة فريقه أمام إينتراخت فرانكفورت السبت المقبل في الدوري الألماني، ولكن على الأغلب سيلجأ هاينكس إلى إراحته لمواجهة الريال الثلاثاء المقبل.

يذكر أن بايرن ميونيخ سيدخل مواجهة الإياب أمام ريال مدريد بغيابات مؤثرة لكل من مانويل نوير الغائب منذ بداية الموسم، وكذلك آريين روبين، جيروم بواتينغ، كينغيسلي كومان، وارتورو فيدال.