إنييستا يعلن انتهاء رحلته مع برشلونة

أعلن الإسباني الدولي أندريس إنييستا رحيله عن برشلونة نهاية هذا الموسم.

قال صاحب الـ33 عاما وهو يغالب دموعه خلال مؤتمر صحفي: “أعيش آخر موسم لي مع برشلونة، سأبقى عاشقا لهذا النادي وإلى الأبد”.

وأضاف: “عشت هنا أكثر من 22 عاما وعرفت معنى أن تكون في النادي الأفضل بالعالم كله، لكن جسدي وعقلي لم يعودا كما كانا، لقد وصلت إلى النهاية”.

شكَّل إنييستا علامة فارقة في نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا خلال السنوات العشر الماضية، وقاد منتخب إسبانيا للفوز بكأس العالم وكأس أمم أوروبا، كما توِّج مع ناديه بالليغا 8 مرات، وبدوري الأبطال 4 مرات، وكأس ملك إسبانيا 6 مرات، وبالسوبر الإسباني 7 مرات، وكل من كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية 3 مرات.