إيمري يعلن نهاية رحلته مع سان جيرمان

أعلن المدرب الإسباني أوناي إيمري رسميًا رحيله عن فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وذلك عبر مؤتمر صحفي عقده إيمري عصر اليوم الجمعة على خلفية مباراة فريقه القادمة ضمن منافسات الدوري الفرنسي

وكان إيمري بذلك قد وضع حدًا لمسيرة استمرت لموسمين فقط مع باريس سان جيرمان فشل خلالهم في تحقيق الهدف الذي تم التعاقد معه من أجله وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا، وأمام الكثير من الانتقادات للمدرب الإسباني أعلن استقالته أمام الجميع، دون تحديد وجهته المقبلة أين ستكون.

وتوجه إيمري بالشكر للجميع في باريس سان جيرمان بداية من الرئيس ناصر الخليفي الذي أعطاه كامل الدعم على حسب تعبيره، ومرورًا بجميع اللاعبين الذين فعلوا كل شيء من أجل الفريق، متمنيًا التوفيق للمدرب القادم من أجل تحقيق اللقب الأوروبي المنشود.

واشارت تقارير إعلامية فرنسية الى أن المدرب الإلماني توماس توخيل، قد وقّع بالفعل عقدًا رفقة باريس سان جيرمان للإشراف على تدريبه بدء من الموسم المُقبل.

المدرب البالغ من العمر 44 عامًا، كان قد ربطته التقارير بالانتقال إلى عديد الأندية على غرار أرسنال الإنكليزي وبايرن ميوينخ الألماني، قبل أن يدخل باريس على خط المنافسة.