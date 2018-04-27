برشلونة يستعد لرد صفعة سيبايوس لريال مدريد

تعاقد ريال مدريد خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية مع نجم ريال بيتيس الصاعد دانييل سيبايوس أفضل لاعب في كأس الأمم الأوروبية للشباب 2017 مقابل 21 مليون يورو، لينجح في خطف اللاعب من برشلونة الذي كان قاب قوسين أو ادنى من التعاقد معه مقابل مبلغ مالي أقل.

ويستعد برشلونة لرد الصفعة لغريمه ريال مدريد أيضًا عبر بوابة ريال بيتيس، حيث أفادت مصادر مقربة من البيت الكتالوني على رأسها سبورت والموندو ديبورتيفو، أن برشلونة اقترب من خطف فابيان رويز نجم وسط ملعب ريال بيتيس الذي يهتم ريال مدريد بالتعاقد معه الصيف المقبل، وهذا ردًا على خطف سيبايوس.



وأفادت أيضًا تلك المصادر أن فابيان رويز قد استمع للعرض المقدم من برشلونة وأمر وكيل أعماله بدراسته، حيث أنه لا يريد تكرار التجربة المرة التي عاشها سيبايوس مع ريال مدريد هذا الموسم، وينتظر فرصة من أجل اللعب أساسيًا في فريق مثل برشلونة.

يذكر أن برشلونة يستعد للقيام بثورة إحلال وتجديد في الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث سيرحل إنييستا ومن المحتمل أن يرحل كل من دينيس سواريز وأندري غوميز، مما يجعل برشلونة مطالبًا بالتعاقد مع لاعبين جدد من أجل تعويضهم.