برشلونة ينتظر نيمار الجديد

انتقل النجم الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا من برشلونة إلى باريس سان جيرمان خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة قياسية قدرت بحوالي 222 مليون يورو بعدما دفع الفريق الباريس قيمة كسر العقد إلى برشلونة لينجح في الظفر بخدمات النجم البرازيلي.

وحاول برشلونة تعويض نيمار بالتعاقد مع كل من عثمان ديمبيلي من بوروسيا دورتموند و فيليبي كوتينيو من ليفربول، ولكنه افتقد إلى اللاعب الذي يؤدي نفس الأدوار التي كان يقوم بيها نيمار، مما جعله يبدأ في رحلة البحث عن لاعب يشبهه من حيث المواصفات.

ووجد برشلونة ضالته أخيرًا او على ما يبدو، حيث وضع نصب عينيه التعاقد مع النجم الصاعد رودريغو لاعب سانتوس البرازيلي حسب أما أفادت الموندو ديبورتيفو والذي يلقب بنيمار الجديد نظرًا للتشابه الكبير بين بداياته وبين بدايات نجم باريس سان جيرمان نيمار، ويبدو أن برشلونة يستعد للتعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

يذكر أن برشلونة قد خرج من دوري أبطال أوروبا في مباراة كارثية أمام روما ضمن منافسات ربع النهائي، الأمر الذي يجعل الفريق الكتالوني يستعد من أجل الدخول بقوة في سباق الميركاتو القادم من أجل تعزيز صفوف الفريق.