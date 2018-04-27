رئيس باليرمو يرى مستقبل ديبالا في ريال مدريد أو برشلونة

يعيش النجم الأرجنتيني باولو ديبالا فترة توهج إعلامي، حيث يعد مطمعًا للكثير من الأندية الأوروبية الكبرى والتي يأتي على رأسها ريال مدريد وبرشلونة، حيث أبدى قطبي إسبانيا أكثر من مرة رغبة كبيرة في التعاقد معه من أجل تعزيز خط الهجوم لكل منهما، إلا أن جوفنتوس كان دائمًا ما يرفض هذه العروض.

وكان ديبالا قد جدد عقده مع جوفنتوس عام 2016 مقابل ثاني أعلى راتب في الفريق بعد غونزالو هيغوايين، كما ارتدى الرقم 10 بعد رحيل الدولي الفرنسي بول بوجبا باتجاه مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما كانت تصريحات ماروتا وأنييلي وكذلك مدرب اليوفي ماسيمليانو أليغري تشير إلى أن ديبالا سيكون نجم المرحلة القادمة للسيدة العجوز، فضلًا عن تصريحات الملك أليساندرو ديلبييرو عن قدرة ديبالا على تجاوز ما حققه هو مع اليوفي.

وعلى الرغم من ذلك، فإن رئيس نادي باليرمو الذي لعب فيه ديبالا قبل الانتقال إلى جوفنتوس قد أشار إلى أن تواجد النجم الأرجنتيني في جوفنتوس يعطل كثيرًا من انطلاقته نحو قمة أوروبا، حيث يرى أنه من الأفضل له الرحيل عن السيدة العجوز باتجاه أحد قطبي إسبانيا ريال مدريد أو برشلونة اللذين سيوفران له الكثير من الدعم الإعلامي والمادي.

ويتقاضى باولو ديبالا سبعة ملايين يورو سنويًا وفق العقد الجديد له مع السيدة العجوز جوفنتوس، وهو راتب ضعيف جدا مقارنة بالرواتب المعروضة من قبل برشلونة وريال مدريد، وهو الأمر الذي قد يجعل ديبالا يقتنع بالرحيل عن جوفنتوس خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.