رئيس برشلونة يدعو نيمار للانتقال إلى ريال مدريد

دعا الإسباني جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة المهاجم البرزيلي نيمار دا سيلفا للانضمام إلى الخصم الكلاسيكي ريال مدريد.

واكب انتقال نيمار الصيف الماضي إلى باريس سان جيرمان موجة عارمة من السخط الجماهيري، ثم ثارت الأقاويل التي تدعي أنه دائما ما رغب في ارتداء قميص ريال مدريد، واضطربت العلاقة بينه وبين ناديه الجديد والذي دفعت إدارته 222 مليون يورو للظفر بخدماته.

لم يكن رد بارتوميو على سؤال حول إمكانية انتقال نيمار إلى الخصم المدريدي غير مكترث فحسب بل بدا بمثابة دعوة للبرازيلي حيث قال: “لن أحزن لو حدث ذلك، أنا أحب أن يقرر اللاعب الجيد ما يريده، وهو لديه عقد مع باريس للسنوات الـ4 القادمة”.

وأضاف: “أولويتنا الأولى برشلونة، وأن يكون قادرا على المنافسة، المهمة الأولى هي الدوري الإسباني”.

كما اكتفى بارتوميو بالتعليق المبهم حول ضم الفرنسي أنطوان غريزمان وقال: “نحن نحترم جميع الفرق، ونطلب الاحترام أيضا، هو أحد اللاعبين الجيدين الذيين يملكهم أتلتيكو، وأنا أحب اللاعبين الجيدين، لكن ما قاله غيريميو مور لم يكن يحمل أي نية”.