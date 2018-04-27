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راموس يلمح لظلم إنييستا في رسالة الوداع

27 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 77 زيارة

انضم قائد فريق ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، لقائمة المودعين، لقائد برشلونة، آندريس إنيستا، الذي أعلن اليوم الجمعة، رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي.

وقال راموس في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “شكرًا أندريسينو، شكرًا آندريس إنييستا، أنت كبير جدًا”.

وكان راموس قد تضامن مؤخرًا مع إنييستا بشأن عدم حصوله على الكرة الذهبية عام 2010، وقال :”لو كان اسمه أندريسينو لحصل عليها”.

وأعلن إنييستا رحيله عن برشلونة بعد أن قضى 22 عامًا داخل أسوار النادي الكتالوني، حقق فيها العديد من الألقاب مع برشلونة والمنتخب الإسباني أيضًا.

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