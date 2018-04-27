زيدان: رحيل إنييستا خسارة لكرة القدم.. لا لبرشلونة

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن رحيل الدولي الإسباني أندريس إنييستا عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي سيكون بمثابة الخسارة لكرة القدم وللدوري الإسباني بشكل عام، وليست خسارة للفريق الكتالوني فقط.

وتحدث زيدان بذلك تزامنًا مع إعلان إنييستا الرحيل عن برشلونة في مؤتمر صحفي عقده عصر اليوم الجمعة، وتوجه فيه إنييستا بالشكر لزملائه وللجماهير على السنوات الرائعة التي قضاها داخل أسوار الكامب نو، مؤكدًا أنه حان وقت التغيير.



وشكَّل إنييستا علامة فارقة في نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا خلال السنوات العشر الماضية، وقاد منتخب إسبانيا للفوز بكأس العالم وكأس أمم أوروبا، كما توِّج مع ناديه بالليغا 8 مرات، وبدوري الأبطال 4 مرات، وكأس ملك إسبانيا 6 مرات، وبالسوبر الإسباني 7 مرات، وكل من كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية 3 مرات.

وأعلن الإسباني الدولي أندريس إنييستا رحيله عن برشلونة نهاية هذا الموسم.

قال صاحب الـ33 عاما وهو يغالب دموعه خلال مؤتمر صحفي: “أعيش آخر موسم لي مع برشلونة، سأبقى عاشقا لهذا النادي وإلى الأبد”.