سواريز يكشف لإنييستا عن سر حسن حظه

ودع لويس سواريز، مهاجم برشلونة، قائد الفريق، أندرياس إنييستا، الذي أعلن، اليوم الجمعة، رحيله عن القلعة الكتالونية، في نهاية الموسم الجاري.

وقال سواريز، موجهًا حديثه للدولي الإسباني، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “اليوم أعلنت قرارك، لكن لحسن الحظ لدي بعض الوقت، للاستمرار في الاستمتاع بك يا صديقي.. أنت قائد كبير”.

ويلعب الأوروغواياني بجوار إنييستا، منذ انتقاله لصفوف برشلونة، في صيف 2014، قادمًا من ليفربول.

وكان سواريز قد غاب مع ليونيل ميسي، عن المؤتمر الصحفي لإنييستا، الذي حضره أغلب لاعبي برشلونة، وذلك لأسباب شخصية، حسبما أعلن الموقع الرسمي للنادي.