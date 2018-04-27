غريزمان يُرعب برشلونة

غريزمان: أنا سعيد.. وأتحدث مع النادي حول مستقبلي”

أظهر الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان ترددا حول مستقبله مع أتلتيكو مدريد، لكنه لم يجزم بأي شيء.

عقب المباراة التي لعبها أتلتيكو ضد آرسنال في ذهاب الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي سئل صاحب الـ26 عاما عن مستقبله فأجاب: “أنا أتحدث مع النادي لمعرفة ما يمكن فعله”.

وتطرق المهاجم المتألق عن المباراة التي انتهت بتعادل إيجابي بفضل هدف سجله في الدقائق الأخيرة، قائلا: “المباراة كانت مجنونة، حدثت أشياء كثيرة لكننا أظهرنا جودتنا، ونأمل أن نكون طرفا في النهائي”.

وأكمل: “لعبنا منقوصين بسبب الطرد، لكننا فريق واحد وعرفنا كيف نستفيد من أخطاء الخصم”.

كما تحدث غريزمان عن حارس المرمى السيلوفيني يان أوبلاك والذي كان أفضل من بأرضية الملعب ووقف سدا منيعا أمام هجمات أصحاب الأرض، فقال: “أوبلاك الأفضل في العالم الآن، ليس لأنه زميلي لكن بسب تأثيره على المباريات والنقاط التي يساهم بها”.

وأخيرا أجاب عن سؤال حول مستقبله قائلا”نحن نتحدث مع النادي، وسنرى ما يمكن الوصول إليه، أنا متحمس، أقاتل، وأعمل، وأحاول أن أسجل، وأنا سعيد، وهذا أكثر ما يهمني”.