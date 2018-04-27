فينغر يتلقى عرضا من سان جيرمان

أشارت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الجمعة، إلى قيام نادي باريس سان جيرمان، بالتقدم بعرض لمدرب آرسنال، آرسين فينغر، والذي سيرحل عن الغانرز بنهاية الموسم الجاري.

ووفقا لموقع “لو 10 سبورت” فإن سان جيرمان، عرض على فينغر تولي منصب المدير العام للنادي، لمدة 4 سنوات.

وسيترك فينغر، آرسنال بنهاية الموسم الحالي، بعدما قضى 22 عاما معه، وأعرب المدرب الفرنسي البالغ من العمر 68 عاما، عن رغبته في العمل بأندية النخبة في الكرة الأوروبية.

وأشار الموقع إلى أن باريس، الذي أعلن مدربه أوناي إيمري، الرحيل مع نهاية الموسم الحالي، يريد من فينغر المساهمة في بناء مستقبل الفريق.

وأضاف أن النادي الفرنسي ينوي تعيين الألماني توماس توخيل، في منصب مدرب الفريق، حيث سيحظى بمساعدة فينغر، الذي لو قبل بالعرض فسيدير أمور النادي، بما فيها الإشراف على التعاقدات الجديدة، وإدارة شبكة الكشّافين.

لكن الموقع أكّد في الوقت ذاته أن المدرب الفرنسي ينوي ترك الخيارات مفتوحة أمامه إلى حين رحيله عن آرسنال.

ويتمتع فينغر بعلاقة جيّدة مع رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، بعدما عمل المدرب كمحلّل من قبل في شبكة القنوات التي يرأس الخليفي مجلس إدارتها.

وختم بأن سان جيرمان لا ينظر إلى فينغر كمدرب مستقبلي للفريق، لكنه يتطلع للاستفادة من خبرته في الفترة المقبلة.