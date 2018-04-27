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لوف يتحدث عن حظوظ نوير بالمشاركة بكأس العالم

27 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الألماني, كأس العالم, ملاعب العالم 66 زيارة

أبدى مدرب منتخب ألمانيا يواكيم لوف تفاؤله بإمكانية الاعتماد على مانويل نوير بكأس العالم الصيف المقبل لكنه أكد بذات الوقت عدم حسم الأمر حتى الآن.

وتواجد لوف بلقاء بايرن ميونيخ مع ضيفه ريال مدريد والذي انتهى على فوز الأخير بهدفين لهدف في مباراة شهدت استمرار غياب قائد منتخب ألمانيا للإصابة.

وتحدث لوف عن وضعية نوير بالقول “نحن على تواصل دائم معه، يبدو حالياً أنه قادر على الانضمام للمعسكر الذي سيسبق البطولة”.

وتحدث نوير عن إصابته قبل لقاء الأمس بالقول “من الضروري أن ألتزم بتعليمات الطبيب وهو من سيختار موعد عودتي، أتمنى أن أخوض مباراة بالدوري قبل نهاية الموسم لكن الأمر يتعلق بمدى جاهزيتي”.

وسيعلن لوف القائمة المشاركة بكأس العالم في الـ15 من شهر ماي المقبل أي قبل أن يبدأ المانشافت معسكره بحوالي 8 أيام.

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