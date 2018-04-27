مورينيو يكشف كواليس تخلي تشيلسي عن محمد صلاح

مورينيو يلوم إدارة تشيلسي للتفريط في صلاح

ألقى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو باللوم على إدارة نادي نشيلسي في مسألة رحيل الدولي المصري محمد صلاح من صفوف البلوز بعد عام واحد من انضمامه إليه عام 2014.

يقول مورينيو الذي كان مدربا لتشيلسي خلال تلك الفترة: “يتحدثون عن أنني قمت ببيع صلاح، لكن العكس هو الصحيح، لقد جلبت صلاح ونصحت تشيلسي بشرائه لكنه حين وصل كان صغيرا وغير جاهز بدنيا وذهنيا”.

ويضيف مدرب مانشستر يونايتد الحالي: “قرار إعارته كان جماعيا، ثم اتخذ تشيلسي قرارا ببيعه للاستفادة من أمواله في جلب لاعبين آخرين، لم يكن هذا قراري”.

ويكمل: “صلاح فاجأ نفسه هذا الموسم، إنه لاعب رائع وأصبح ناضجا، خاض تجارب عدة، وتأقلم بشكل كامل مع أسلوب فريقه ومع ناديه”.

يذكر أن صلاح لعب لتشيلسي بقيادة مورينيو لكنه لم يجد الوقت الكافي للتعبير عن نفسه فانتقل سريعا إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة ثم إلى روما وهناك لعب لموسمين قبل الانتقال إلى ليفربول الصيف الماضي مقابل 50 مليون يورو.