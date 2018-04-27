نجوم كرة القدم يغمرون إنييستا برسائل الشكر والوداع

ودع العديد من نجوم كرة القدم، اليوم الجمعة، أندرياس إنييستا، قائد برشلونة، بعدما أعلن رحيله عن الفريق، بنهاية الموسم الجاري.

ومن جانبه، نشر خافيير ماسكيرانو، نجم برشلونة السابق، صورة عبر حسابه على “تويتر”، تجمعه بإنييستا.

وعلق عليها بقوله: “لقد كان من الرائع أن أستمتع باللعب معك، ولكن استمتعت أكثر عندما تعاملت معك كصديق، لقد احتفلت بوقتك مع برشلونة وإسبانيا، والآن عليك أن تستمتع بكرة القدم أينما ذهبت”.



وبعث كلاوديو ماركيزيو، نجم جوفنتوس، برسالة لإنييستا، حيث قال عنه: “عندما تشاهده يستلم الكرة، يمكنك أن تتوقع أي شيء رائع، قد يحدث في أي وقت”.

وتابع: “أليس هذا كافيا لحب كرة القدم؟.. أنت كل شيء يمكن أن يحلم به الطفل، عندما يلمس الكرة لأول مرة، شكرا لك إنييستا على قصتك الرائعة”.

كما ودع مارك بارترا، مدافع البارسا السابق، إنييستا بقوله: “واحد من أفضل اللاعبين في التاريخ، وسبب في إمتاع جميع محبي هذه الرياضة، أنا فخور بالفترة التي لعبنا فيها معا، ولكن بالأخص الفترة التي تعلمت فيها منك كشخص، سأفتقدك يا دون أندرياس”.

وشارك الإيطالي، ماريو بالوتيلي، نجم نيس، في توديع الدولي الإسباني، قائلًا عنه: “الأفضل في مركزه، سنفتقدك كثيرا على أرض الملعب، لاعب رائع رائع رائع!”.

وفي نفس السياق، قال بيدرو رودريغيز، نجم تشيلسي الحالي والبلوغرانا السابق: “شكرا لك إنييستا، لقد كان شرفا عظيما أن ألعب بجانبك، حظ موفق في خطوتك المقبلة”.