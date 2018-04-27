فينسيوس جونيور يتمنى مزاملة نيمار في ريال مدريد

تحدث فينسيوس جونيور مهاجم فريق فلامينغو البرازيلي الحالي، الذي يملك عقدًا مع فريق ريال مدريد، عن مستقبله وإمكانية مزاملة مواطنه نيمار في الفريق الملكي مستقبلًا.

وقال البرازيلي، في مقابلة مع صحيفة “الغارديان” البريطانية: “أعلم أنني في بداية المشوار، ولم أفعل شيئًا، لكني أريد أن أصبح واحدًا من أفضل اللاعبين، والفوز بكأس العالم، أريد أن أصل لأهدافي وأن أجعل عائلتي فخورة”.

ووفقًا لقواعد كرة القدم فإن جونيور لن يتمكن من الانضمام لريال مدريد قبل أن يبلغ 18 عامًا، ويصل لهذا العمر في 12 جويلية المقبل، إلا أن الترشيحات تصب في خانة إعارته لفلامينغو لموسم (2018/2019) قبل أن ينتقل لريال مدريد صيف (2019).

وعن مستقبله في ريال مدريد، قال جونيور: “إذا أراد الله ألعب أنا ونيمار في ريال مدريد، حلمي أن ألعب معه في فريق واحد، إنه قدوتي في كرة القدم، وإذا كان هناك فرصة للعب معه فسأكون سعيدًا جدًا”.



ويرى جونيور أن البرتغالي رونالدو مصدر إلهام آخر بالنسبة له، قائلًا: “كل يوم أود أن أشكر الجميع على الهدايا التي قدموها لي، كريستيانو مصدر إلهام بالنسبة لي، أنا معجب بما فعله خلال الـ10 أعوام الماضية، كان لديه مستو عالٍ جدًا، إنه ليس موهبة فقط، بل لديه عمل شاق، أتمنى أن أكون قادرًا على إخباره بذلك يومًا ما”.

واعترف جونيور أن الضغط بات كبيرًا عليه منذ انتقاله لريال مدريد متابعًا: “التغيير الكبير في حياتي هو أن الجماهير تتوقع مني الكثير، كل يوم هناك نفس الكلام عن ثمني، وفي بعض الأحيان هناك انتقادات، لكن عليك أن تتفهم كل الأمور ولا تنجر إليها، أتحدث كثيرًا مع والدي عن حقيقة أن ليونيل ميسي، أو كريستيانو رونالدو، أو نيمار، يمكن أن يلعبوا مباراة سيئة بين الحين والآخر، لذا لماذا لا يمكنني أن ألعب مباراة سيئة أيضًا”.

وتحدث عن معاناته من العنصرية قائلًا: “نحن بلد فيه كل الألوان، هذا أمر محزن، المشكلة الرئيسية ليست لي، لكني أشعر بقلق أكثر بشأن عائلتي، يمكن القول إن كرة القدم تواجه مشكلة أكبر مع العنصرية، أكثر من المجتمع ككل، بسبب وجود حسد على لاعبي كرة القدم وعائلتي تعاني الكثير”.

ويأمل جونيور أن يكون الشاب المقبل في منتخب البرازيل في المونديال، وختم: “حلم كبير، ما زلت أحلم بالذهاب لكأس العالم، سوف أنتظر ظهور اسمي في القائمة”.