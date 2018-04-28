أليغري يُبعد ديبالا وبنعطية عن تشكيل ديربي إيطاليا

أعلن ماسيمليانو أليغري، مدرب جوفنتوس تشكيله الذي سيخوض به، المباراة المرتقبة ضد مضيفه إنتر ميلان على ملعب “سان سيرو”.

وقرر أليغري الدفع بأندريا بارزالي ودانييلي روجاني منذ الدقيقة الأولى، كما شهدت التشكيلة عودة كوادرادو وأليكس ساندرو، وإقصاء باولو ديبالا، والمدافع المغربي مهدي بنعطية.

أما إنتر ميلان، فقد استقر سباليتي على التشكيلة الأساسية التي لعب بها المباريات السابقة، مع وجود رافينيا كصانع ألعاب خلف ماورو إيكاردي، ووجود كاندريفا على الجهة اليمنى وبيريسيتش يسارًا.

فيما سيشارك ماتياس فيسينو منذ الدقيقة الأولى في وسط الملعب، بدلاً من المصاب روبيرتو جاليارديني.

تشكيل يوفنتوس: بوفون- كوادرادو – بارزالي- روجاني – أليكس ساندرو – خضيرة – بينايتش – ماتويدي – دوغلاس كوستا – هيغواين – ماندزوكيتش.

تشكيل إنتر ميلان: هاندانوفيتش – كانسيلو – سكرينيار – ميراندا – دامبروسيو – فيسينو – بروزوفيتش – كاندريفا – رافينيا – بيريزيتش – إيكاردي.