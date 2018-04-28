إصابة ماني تربك حسابات كلوب قبل مواجهة روما

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن المهاجم السنغالي ساديو ماني -مهاجم ليفربول الإنكليزي- يجد صعوبة في التعافي من إصابة تعرض لها في الدقائق الأخيرة من مباراة روما بذهاب نصف نهائي الأبطال،

وأن ابتعاده عن الملاعب سيمتد إلى أكثر من أسبوع؛ ما يعني أنه لن يكون حاضرا في مواجهة الإياب الحاسمة يوم الأربعاء المقبل.

وتعرض ماني إلى إصابة في الفخذ، وغاب عن المشاركة أمام ستوك سيتي بالدوري الإنكليزي اليوم السبت في المواجهة التي انتهت بالتعادل السلبي.

هذه الوضعية تثير قلق المدرب الألماني يورغن كلوب الذي يعقد آمالا كبيرة على السنغالي في زيادة السرعة بالخط الأمامي وضرب الفريق الإيطالي عن طريق الهجمات المرتدة.

ويمتلك ليفربول أفضلية كبيرة بفوزه ذهابا 5-2 في “أنفيلد”، وهو ما يعني أن الفريق الإيطالي يحتاج إلى الفوز بفارق 3 أهداف للتأهل إلى نهائي البطولة الأوروبية.

في المسابقة المحلية يحتل الريدز المركز الثالث برصيد 72 وتفصله نقطتان فقط عن مانشستر يونايتد فيما يلاحقهما توتنهام برصيد 68 نقطة في المركز الرابع.