الترجي يفقد جهود بلايلي أمام الأهلي

أثبتت الفحوصات الأولية، التي خضع لها لاعب الترجي الرياضي، يوسف البلايلي، تعرضه لإصابة عضلية، تحتم عليه، الحصول على راحة لمدة 3 أسابيع.

وكان بلايلي، قد تعرض أمس، خلال مباراة فريقه، أمام ترجي جرجيس، لحساب الدوري التونسي، إلى إصابة، فرضت عليه مغادرة الميدان، وترك مكانه، لزميله ماهر بالصغير.

وبذلك سيتخلف يوسف بلايلي، عن رحلة فريق باب سويقة إلى مصر، لمواجهة الأهلي المصري، في افتتاح دور المجموعات، بدوري أبطال أفريقيا.

كما تعرض أمس في نفس اللقاء، لاعب الترجي، محمد علي منصر، إلى إصابة، دفعته إلى مغادرة الملعب، وينتظر الخضوع لفحوصات طبية، لتحديد نوعية الإصابة، ومدة الراحة المطلوبة.