الكشف عن مدة غياب إيسكو.. وموقفه من المشاركة بالكلاسيكو

إصابات الأمتار الأخيرة من الموسم..

سيخوض ريال مدريد الإسباني مباراة العودة بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ضد بايرن ميونيخ الألماني، منقوصًا من خدمات لاعب وسطه إيسكو ألاركون، بعد تعرضه للإصابة في موقعة الذهاب.ففي المباراة التي انتهت بفوز الفريق الملكي بملعب أليانز أرينا بمدينة ميونيخ بهدفين لواحد، تعرض اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا إلى إصابة بالتواء على مستوى الكتف الأيسر، سيغيب على إثرها لمدة تتراوح بين إسبوعين لثلاثة، وهو ما يعني تغيبه عن لقاء الكلاسيكو (6 ماي) أيضًا.

التقارير الطبية أكدت أن اللاعب الدولي الإسباني بحاجة إلى الراحة، وسيكون تاريخ العودة للملاعب مرتبط بشكل كلي على مدى الاستجابة للعلاج، و في الوقت ذاته جاء التحذير واضحًا بعدم الاستعجال في المشاركة كيلا تتجدد الإصابة مرة أخرى كما حدث مع راموس موسم 2015 ولجأ الأطباء في الأخير للتدخل الجراحي

يبدو أن التقارير زفت النبأ السار لعشاق اللاعب، حيث سيتمكن من المشاركة بالمباراة النهائية حال وصل الميرنغي لكييف، كذلك لن تكون مشاركته في مونديال روسيا في أي خطر، بعدما قُدّر موعد عودته قبل السادس والعشرين من مايو المُقبل.

الأمر الذي يستلزم إيجاد بديل لإيسكو خلال لقاء الإياب هذا الأسبوع، زيدان بدوره أكد أنه لن يُشرك لاعبًا غير كامل الجاهزية “نحن فقط نشرك اللاعبين الجاهزين بنسبة 100%، لا نجبر أحد أبدًا، لقد رأيتم ذلك”.

ويعتبر لاعب ملقا السابق أحد الخيارات الموثوقة لدى المدرب الفرنسي، ودائمًا ما يعول عليه حيث تغيب فقط عن لقاء لاس بالماس هذا الموسم بسبب إصابة في الظهر، وهو ما سيضع زيدان في مأزق.