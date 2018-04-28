برشلونة يجازف لضم غريزمان

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني بصدد التحرك بقوة تجاه أنطوان غريزمان، نجم هجوم المنافس المحلي أتلتيكو مدريد هذا الصيف.

وقال الصحفي الشهير، وخبير الكرة الإسبانية بشبكة سكاي سبورتس جييم بالاغي: “برشلونة لا يملك في الوقت الراهن مبالغ ضخمة من المال، لذا سيكون على إدارة النادي أن يقرروا أين ستذهب تحديدًا الأموال التي لديهم وأي المركاز التي يحتاج إليها الفريق”.

وأضاف: “من الضروري لهم التعاقد مع قلب دفاع جديد، وربما يحتاجون لدعم خط الوسط، بلاعب أو اثنين، ولكن رغم ذلك ووفقا لمعلوماتي، فإنهم يخططون للمغامرة الأكبر، وإنفاق مبالغ كبيرة فقط على ضم غريزمان”.

وتابع: “من المتوقع أن يحصل برشلونة على غريزمان هذا الصيف، مقابل 100 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو، كما من المرجح أن يحصل صاحب الـ27 عاما على مكافأة توقيع كبيرة من النادي الكتالوني، لرفضه عروضًا مغرية من أندية كبيرة، أخرى مثل مانشستر يونايتد الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي”.