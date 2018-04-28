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برشلونة يفكر في لاعبه السابق لخلافة إنييستا

28 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, غير مصنف, ملاعب العالم 76 زيارة

يواصل النادي الكتالوني برشلونة رحلة البحث عن أبرز خليفة للقائد آندريس انييستا الذي قرر الرحيل عن ملعب كامب نو بنهاية الموسم الحالي.

وكان انيستا قد عقد مؤتمر صحافي أكد من خلاله أن الموسم الحالي هو الأخير له مع البلاوغرانا مع تقارير تربطه بالذهاب إلى الدوري الصيني.

ووفقا لشبكة “دونبالون” الإسبانية فإن برشلونة يبحث عن ضم لاعب وسط هجومي في ظل معاناة الفرنسي عثمان ديمبيلي ورحيل القائد اندريس انييستا.

ووقع اختيار المدرب آرنيستو فالفيردي على لاعب وسط الفريق السابق ونجم بايرن ميونيخ الحالي تياغو ألكانتارا اللاعب الذي يرغب بدوره في العودة لصفوف برشلونة من جديد في ظل تواجده على دكة بدلاء البافاري بصفة مستمرة مؤخرا.

ألكانتارا 27 عاما لعب 11 لقاء فقط كأساسي في الدوري الألماني بالموسم الحالي وسجل هدفين وصنع هدف.

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