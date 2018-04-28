بلماضي يطيح ببونجاج ويتوج بكأس قطر

تمكن المدرب الجزائري جمال بلماضي من تحقيق ثاني لقب له هذا الموسم بعد أن قاد فريقه الدحيل أمس إلى الفوز بكأس قطر على حساب الغريم نادي السد الذي يلعب له الجزائري بغداد بونجاح في نهائي عرف إثارة كبيرة جدا، فرغم تقدم السد في الد19، إلا أن الدحيل عدل النتيجة في الد78 قبل أن يضيف الهدف الثاني عند الدقيقة 90+8 عن طريق ضربة جزاء احتج عليها بونجاح كثيرا وهو ما جعل الحكم يطرده من الملعب، وبنيله كأس قطر يكون بلماضي قد نجح في التتويج بالثنائية بعد أن نال لقب البطولة قبل أيام ليؤكد بالفعل أنه مدرب يملك الكثير من الإمكانيات التي طالب الكثيرون بتوظيفها لفائدة المنتخب الوطني عقب إقالة الاسباني ألكاراز غير أن القائمين على المنتخب فضلوا عليه ماجر.

ب-ب

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