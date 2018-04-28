تايدر: ” لم أعتزل اللعب دوليا وهدفنا التتويج بالكان القادمة”

أدلى الدولي الجزائري ولاعب نادي مونتريال إيمباكت الكندي سفير تايدر بتصريحات جديدة تكلم فيها عن وضعه في المنتخب الوطني، سفير فاجأ الجميع حين أكد أنه مازال ضمن النخبة الوطنية وكأن شيئا لم يكن، كما كشف عن طموحاته المستقبلية وعلق بطريقة غير مباشرة على ما حصل مع الناخب الوطني رابح ماجر .

“الخضر قادرون على العودة للواجهة”

تايدر وفي حواره “لراديو فرانس” تكلم عن مشواره مع الخضر ومع ناديه، البداية بالخضر، حيث كشف أنه عاش أياما رائعة وأخرى سيئة لكن كل هذا غير مهم بقدر أهمية العودة سريعا وفي هذا الشأن قال: ” عشت أياما رائعة مع المنتخب وأخرى سيئة، لقد عشت التأهل للمونديال ولعبنا مونديال البرازيل وعشت أيضا الإقصاء المر من تصفيات مونديال روسيا، الآن يجب علينا نسيان كل هذا والتركيز فقط على المستقبل، نملك منتخبا كبيرا ولاعبين مميزين وسنسعى للعودة إلى الواجهة وفي أسرع وقت ممكن “.

“لم أعتزل ولن أعتزل وأسعى للتواجد مع الخضر في التربص المقبل”

بعد الحديث بعمومية عن مشواره تكلم تايدر عن ومستقبله، سفير نفى أن يكون قد اعتزل وأكد طموحه المشروع في التواجد في التربص المقبل للخضر وقال: ” لم أقل أبدا أنني اعتزلت اللعب مع المنتخب ولا أفكر في الأمر بتاتا، هذه هي حياة اللاعب تحدث بعض الأمور التي لا نريدها ولا نتمناها، الجزائر بلدي وفي قلبي وأفخر دائما بكل دعوة تصلني وسأكون فخورا جدا باللعب مجددا للمنتخب الوطني” وقصد تايدر بـ “أمور تحدث في حياة اللاعب ” خلافه الشهير مع الناخب الوطني رابح ماجر وتبادل الاتهامات المهينة الذي حدثت بين الرجلين .

“سيكون من الرائع لو نعود بالكأس من الكاميرون”

قبل أن ينهي حديثه في جزئ المنتخب تكلم تايدر عن الهدف الذي يرسمه مع الخضر، طموحات سفير بدت كبيرة وأكد على أنه يسعى رفقة بقية زملائه للعودة بالكأس المقبلة وقال: ” قدمنا مستويات كبيرة في الفترة الأخيرة وهو ما جعل الجميع يطالبنا بتقديم ذات المستويات، أنا مؤمن بقدرتنا على العودة وتحقيق نتائج مميزة في المستقبل، الكان بات على الأبواب وسنعمل بداية على التأهل وبعدها العمل على العودة بالتاج الإفريقي، الأمر سيكون رائعا جدا إن حصل ” ويتوافق تايدر كثيرا على ما يبدو مع رؤى مدربه الذي سطر الكان هدفا لكن هل يرى ماجر أن سفير سيكون معه أم أن حديث اللاعب بالتواجد مستقبلا مجرد وهم؟.

“مرتاح في الدوري الأمريكي ولن أعود لأوروبا”

قبل الحديث عن المنتخب كان تايدر قد تكلم عن تواجده في الدوري الأمريكي مع مونتريال وقال أنه مرتاح وكشف أنه لا يفكر في العودة بتاتا لأوروبا لأنه قرر الاستقرار في كندا: “لقد اخترت اللعب في الدوري الأمريكي لأنني مقتنع بذلك، لم آت إلى هنا من أجل البقاء لفترة معينة قبل العودة، لم آت لهنا لأقضي بضع سنوات بل للبقاء لفترة طويلة، لو وددت البقاء في أوروبا لبقيت لكنني كنت أرغب في تغيير شيء ما تغير حياتي أيضا .