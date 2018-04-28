جماهير إسبانيول تدعم إنييستا بلافتة “الصديق”

رفعت جماهير إسبانيول، لافتات لتكريم نجم المنتخب الإسباني، ولاعب وسط برشلونة، أندريس إنييستا، الذي قرر الرحيل عن الليجا نهاية الموسم؛ خلال مباراة الفريق أمام لاس بالماس، التي أقيمت اليوم السبت وانتهت بالتعادل (1-1) في الجولة 35 من الدوري.

وأصبحت قمة (برشلونة-إسبانيول) مشحونة خلال الأعوام الأخيرة، لكن جماهير الفريق الثاني في المدينة، دائمًا ما تبدي إعجابها بإنييستا، بسبب صداقته مع قائد إسبانيول الراحل، داني خاركي، الذي توفي إثر نوبة قلبية في (2009) عن 26 عامًا.

وأعلن إنيستا (33 عامًا) مساء الجمعة، عن أنه سيترك برشلونة بعد 16 عامًا، مع الفريق الكاتالوني، وعلقت جماهير إسبانيول على قرار قائد برشلونة بلافتة، كتبت عليها: “شكرا إنييستا لأنك صديق فوق كل شيء”.

وكرم إنييستا صديقه خاركي، عندما سجل هدف الفوز (1-0) على هولندا في نهائي كأس العالم 2010، ليمنح إسبانيا لقبها الأول، إذ رفع قميصه ليكشف عن عبارة تقول: “داني خاركي دائمًا معنا”.

وتلقى إنييستا تحية حارة من جماهير إسبانيول، في أول مباراة خاضها على ملعب المنافس، بعد كأس العالم ليصبح اللاعب الوحيد في برشلونة، الذي يحظى بهذا الاستقبال الإيجابي في ملعب الغريم المحلي.