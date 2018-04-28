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رونار: ” الجزائر مثلنا الأعلى وسنعمل على تكرار تجربتهم في المونديال”

28 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, كأس العالم, ملاعب العالم 92 زيارة

أدلى التقني الفرنسي ومدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار بتصريحات لموقع “غول” بنسخته الفرنسية تكلم فيه عن المونديال المقبل، رونار قال أنه سيتخذ لاعبي الجزائر مثلا أعلى وقال: ” يجب علينا أن نقاتل فوق أرضية الميدان ونقدم أفضل ما لدينا ضد خصومنا في المونديال المقبل، علينا أن نكون مثل الجزائر، لقد قدمت مونديالا كبيرا وصمدت بقوة ضد ألمانيا” ولا يتوان التقني الفرنسي في الإشادة بالجزائر وبمنتخبها ولاعبيها وهو ما يظهر جليا عشقه للجزائر .
بورقعة-ع

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