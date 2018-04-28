صدام جديد بين سليماني وليستر بسبب سعر انتقاله

نفى موقع “نيوكاسل أف سي بلوغ” المقرب من نادي نيوكاسل أن يكون النادي أقرب لضم لاعب الخضر إسلام سليماني، الموقع السابق قال أن كل ما أتى ذكره في الإعلام الإنجليزي غير صحيح وأن سليماني مازال بعيدا عن نيوكاسل لسبب بسيط وهي قيمة المطالب المالية لنادي ليستر، التقارير قالت أن إدارة ليستر جشعة وستكلف ما يقارب الـ25 مليون أورو وهو مبلغ ضخم جدا ومن المستحيل دفعه .

نيوكاسل يرغب في ضم سليماني وحتى اللاعب يريد البقاء

وتكملة لما أتى به الموقع السابق فإن عدم رغبة إدارة نيوكاسل في دفع الـ25 مليون أورو لضم سليماني لا يعني رفضها بقاء اللاعب، بل على العكس الإدارة والمدرب و كذا الأنصار معجبون كثيرا بإسلام وحتى اللاعب وجد راحته ويريد البقاء، لكن وإلى ذلك الحين على إدارة ليستر تخفيض مطالبها المالية التي تبدو مبالغا فيها .

إدارة ليستر ستكون على موعد مع صدام قوي مع وكلاء إسلام

قد يرى البعض أن طلب إدارة ليستر لـ25 مليون أورو أمر منطقي لأن النادي صرف أموال طائلة على اللاعب بداية بقيمة انتقاله إلى الرواتب السنوية لسنتين، لكن الأمر من ناحية أخرى غير منطقي لأن مستوى إسلام تراجع بشكل رهيب ولم يعد يساوي أكثر من عشرة ملايين ومن غير المعقول أن تصر إدارة ليستر على تعويض خسائرها، ما يعني أن صداما قويا سيحدث بين الطرفين في الصيف المقبل، إسلام يرى أن المدرب بويال لا يرغب في بقائه وما على الإدارة سوى تلبية مطالبه وتسريح اللاعب، لكن هذا الأمر لن يحدث بسهولة وله في محرز أفضل مثال .

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