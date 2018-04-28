طبيب المنتخب البرازيلي يكشف مدى جاهزية نيمار لكأس العالم

هل سيتمكن نيمار من المشاركة بكأس العالم؟

يواصل نيمار العمل للعودة للملاعب بأسرع وقت ممكن كي يبدأ استعداده للمشاركة بكأس العالم الصيف القادم بعد أن غيّبته الإصابة عن الملاعب بالشهرين الماضيين.

وأبدى طبيب المنتخب البرازيلي رودريجو لاسمار، الذي أشرف على علاج نيمار، تفاؤله بقدرة اللاعب على العودة قبل كأس العالم وتحدث بالقول “توقعاتنا تشير إلى أنه سيكون جاهزاً للعب وسيستعد بشكل ممتاز لكأس العالم”.

وبتصريح لموقع “غلوبال إسبورتي” تابع لاسمار “هدفنا هو أن يتعافى بأفضل صورة ممكنة وهو يسير نحو ذلك، سنعمل على تحسين حالته البدنية لأنها بالغالب باتت منخفضة”.

وتابع لاسمار “اللاعبون الذين يعودون من الإصابة يحتاج لمساعدة فردية لوضع أفضل خطة بالنسبة لهم”.

وتعرض نيمار لإصابة خلال لقاء مارسيليا في فبراير الماضي وتبدو حظوظه بالمشاركة مع سان جيرمان قبل نهاية الموسم ضعيفة لكن تواجده بكأس العالم يبدو مضموناً.