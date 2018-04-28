عوار مرشح لجائزة أحسن لاعب صاعد في فرنسا

اختير اليافع الجزائري حسام عوار ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب صاعد في فرنسا، اختيار عوار يبدو منطقيا نظرا للمستويات الكبيرة التي يقدمها ونظرا لضمانه مكانا أساسيا رغم أنه لم يبلغ من العمر 20 سنة بعد، فوز عوار بالجائزة يبدو صعبا إن لم نقل مستحيل حيث يتنافس معه لاعبين كبار جدا أولهم البرازيلي مالكوم وأبرزهم الفرنسي كيليان مبابي الذي يبدو مرشحا فوق العادة للفوز .
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