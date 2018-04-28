عودة غلام قبل مواجهة البرتغال تريح ماجر

كشفت عدة تقارير إعلامية إيطالية أن المدافع الدولي الجزائري في صفوف نادي نابولي الإيطالي فوزي غلام سيعود إلى المنافسة الرسمية نهاية ماي الداخل وبالضبط يوم 20 ماي في مواجهة نادي كروتوني وهي العودة التي ستريح كثيرا الطاقم الفني للخضر بقيادة رابح ماجر، خاصة وأنها تأتي أياما قبل لقاء الخضر الودي أمام منتخب البرتغال في العاصمة لشبونة يوم السابع جوان بملعب النور معقل نادي بنفيكا، حيث يعتبر لقاء رفقاء رونالدو الاختبار الحقيقي لماجر منذ توليه زمام العارضة الفنية للخضر ويريد فيه التأكيد على أنه يقوم بعمل كبير مع الخضر.

ماجر سيستدعيه رغم نقص المنافسة

تواجد غلام في قائمة الـ18 المعنية بلقاء كروتوني يوم 20 ماي حتى وإن لم يشارك ستكون كافية لصاحب الكعب الذهبي من أجل استدعائه للتواجد في التربص الذي سيسبق لقاء البرتغال حتى وإن كان يعاني من نقص المنافسة، فماجر بحاجة إلى كل محترفيه في مواجهة قوية جدا يرغب في تحقيق نتيجة إيجابية خلالها وحتى الخسارة بنتيجة ضئيلة ستعتبر إيجابية لدى ماجر الذي ومنذ قدومه وجد إشكالا كبيرا في الجهة اليسرى للدفاع بعد إصابة غلام.

جرب عدة لاعبين في الجهة اليسرى

المتتبع للمنتخب الوطني منذ تولي ماجر العارضة الفنية للخضر وقف على المعاناة الكبيرة للخضر في الجهة اليسرى من الدفاع، فصاحب الكعب الذهبي ومساعديه جربوا أكثر من لاعب، فالبداية كانت مع لاعب وفاق سطيف نساخ أمام نيجيريا، إلا أنه لم يقنع ليقوم بعدها بتجريب مدافع الاتحاد عبد اللاوي الذي لم يلقى الإجماع رغم مردوه الجيد ليأتي الدور على زميله في الاتحاد بن موسى الذي أبان عن إمكانيات جيدة، إلا أنه وبحسب الطاقم الفني من الأحسن توظيفه في الشق الهجومي بعد مردوه في مواجهة إيران الودية.

عودته قد تتأجل للموسم المقبل رغم رغبة اللاعب

كشفت تقارير إيطالية يوم أمس أن عودة لاعب الخضر فوزي غلام قد تتأجل أكثر فأكثر، فرغم عودته للتدريبات بصفة طبيعية مع فريقه إلا أن الطاقم الطبي للنادي لا يرى أي داع لإشراكه قبل نهاية الموسم، وكانت عديد التقارير قد أكدت أن عودة فوزي باتت قريبة وقد يشارك في آخر لقاءين في الدوري، لكن يبقى الأمر غير أكيد لأن الطاقم الطبي لنابولي لا يرغب في المغامرة به لأن ذلك قد يعني إصابة جديدة وهذا سيؤثر على مسيرة اللاعب بشكل كبير .

يريد العودة قبل نهاية الموسم من أجل طمأنة مسيري اليونايتد

على النقيض من ذلك يرغب فوزي غلام في العودة بشكل أبكر، غلام لا يصر على المشاركة في الأربعة لقاءات المتبقية لكن على الأقل في لقاء أو لقاءين لأن ذلك سيبعث الطمأنينة في قلوب مسيري النوادي التي ترغب في ضمه ( اليونايتد أبرزها وأقربها )، ويبدو الأمر جد منطقي بالنسبة لغلام لأن الأندية الراغبة في ضمه ستضطر لإخضاعه للتجارب البدنية لمعرفة مدى شفائه، أما في حال شارك في آخر لقاءين فإن ذلك سيعني جاهزيته، ويلعب نابولي ضد كل من فيورنتينا، تورينو، سامبدوريا وكروتوني، غلام سيغيب رسميا عن لقاء الفيولا يوم غد بحسب إعلان الموقع الرسمي للنادي لكن يبقى أمر مشاركته واردا في اللقاءات الثلاثة، ننتظر ونرى.

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